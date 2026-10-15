Нежные оладьи с творогом станут как вкусным завтраком, так и сытным перекусом в течение дня. Их можно подавать на стол и в будни, и в праздники, украшая ягодами и сахарной пудрой.
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