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Кастринскую перекрыли на месяц: что будет с центром Читы?

Кастринскую перекрыли на месяц: что будет с центром Читы?

До конца августа в Чите закрыто движение по улице Кастринской — на участке от Ленина до Богомягкова. Причина — переустройство сетей связи и наружного освещения в рамках проекта благоустройства «Читинского квартала».

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