Посольство выясняет, не пострадали ли россияне в авиакатастрофе около Вашингтона

Посольство РФ в США выясняет, не пострадали ли российские граждане в результате столкновения самолета с военным вертолетом рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана (DCA) недалеко от Вашингтона.
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