С начала года в Рязанской области от пожаров погибло 43 человека

Всего было зарегистрировано 427 пожаров в жилье. Самыми частыми причинами возникновения загорания стали: электротехнические причины – 227 пожаров; неосторожное обращение с огнем – 106 пожаров; неисправность печей – 52 пожара; курение в постели – 43 пожара.
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