Беглов: Петербург обеспечивает необходимые объемы медицинской помощи участникам спецоперации

Программы для реабилитации бойцов действуют не только в стационарах, но и на уровне первичного звена здравоохранения Президент России Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге посетил Военно-медицинскую академию имени С.
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