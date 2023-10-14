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Роналду о Евро-2024: «Самый легкий отбор в истории Португалии – но это мы его таким сделали и заслужили выход. Надеюсь сыграть на турнире»

Роналду о Евро-2024: «Самый легкий отбор в истории Португалии – но это мы его таким сделали и заслужили выход. Надеюсь сыграть на турнире»

«Мы хорошо играем, победили в каждом матче. Не припоминаю таких легких отборочных этапов за мое время в команде или даже в истории сборной.

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