Госжилнадзор призвал ямальцев к осторожности

В связи с потеплением, ветром и метелями, возможен сход снега с крыш домов. Поэтому инспекторы просят жителей быть внимательнее, стараться не проходить вблизи зданий, на которых скопилось много снега, и не парковать там машины.
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