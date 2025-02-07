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Госжилнадзор призвал ямальцев к осторожности

Госжилнадзор призвал ямальцев к осторожности

В связи с потеплением, ветром и метелями, возможен сход снега с крыш домов. Поэтому инспекторы просят жителей быть внимательнее, стараться не проходить вблизи зданий, на которых скопилось много снега, и не парковать там машины.

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