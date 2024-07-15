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Царьград

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Русский летчик рассказал, как украинские спецслужбы провалили угон Ту-22М3

Русский летчик рассказал, как украинские спецслужбы провалили угон Ту-22М3

Летчик ВВС России рассказал о сорвавшейся попытке украинских спецслужб угнать самолет Ту-22М3.Сотрудники украинской спецслужбы пытались завербовать лётчика и перед угоном уговаривали катапультировать остальных трех членов экипажа.

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