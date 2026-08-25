По данным аналитика Lookonchain, 25 августа Metaplanet перевела 1000 BTC на Coinbase Prime. Этот перевод последовал за несколькими крупными операциями с участием 43 000 BTC, находящихся на счету японской компании.
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