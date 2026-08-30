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Пятый канал

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Страх, слезы и отказ от школы: как поддержать будущего первоклассника

Страх, слезы и отказ от школы: как поддержать будущего первоклассника

Почему ребенок не хочет идти в школу — вопрос, который особенно волнует родителей перед 1 сентября. Будущего первоклассника может пугать разлука с мамой и папой, новый коллектив, учитель, школьные правила или необходимость быть более самостоятельным.

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