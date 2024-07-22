Детский омбудсмен РТ запускает проект для помощи подросткам и их родителям

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец пригласила юных жителей республики и их родителей в проект «Волынец в курсе», в рамках которого проводится масштабный опрос для того, чтобы определить, что волнует подростков в возрасте от 14 до 17 лет.