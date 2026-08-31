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Царьград

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Биолог Хряпин рассказал, как безопасно убрать богомолов из дома

Биолог Хряпин рассказал, как безопасно убрать богомолов из дома

В Башкортостане, Татарстане и центральных регионах России наблюдается нашествие богомолов. Биолог Роман Хряпин заверил, что они безопасны для человека и домашних животных, и дал совет по их безвредному удалению из помещений.

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