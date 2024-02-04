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Туристам рекомендуют отказаться от мотобайков на Шри-Ланке

 1 февраля 2024Редакция «Тонкостей» На Шри-Ланке все чаще происходят аварии с участием российских туристов, в связи с чем посольство РФ в республике советует путешественникам отказаться от аренды мотобайков и прочего транспорта.

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