Туристам рекомендуют отказаться от мотобайков на Шри-Ланке

1 февраля 2024Редакция «Тонкостей» На Шри-Ланке все чаще происходят аварии с участием российских туристов, в связи с чем посольство РФ в республике советует путешественникам отказаться от аренды мотобайков и прочего транспорта.
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