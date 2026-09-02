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Царьград

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ФСБ разоблачила наркобанду: 20 кг синтетики изъято в Челябинске

ФСБ разоблачила наркобанду: 20 кг синтетики изъято в Челябинске

В Челябинске осудили организатора преступной группы за производство и сбыт около 20 кг наркотиков. За совершенные преступления суд приговорил его к 17 годам и 2 месяцам лишения свободы и назначил штраф в размере 500 тыс.

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