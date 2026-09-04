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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Дзерби о Ришарлисоне вне заявки на АПЛ: «Это не мое решение, а ответственность «Тоттенхэма». Он желал уйти, а я хочу сохранить только тех, кто стремится остаться»

Главный тренер « Тоттенхэма » Роберто Де Дзерби сообщил, что решение не включать Ришарлисона в заявку клуба на Премьер-лигу было принято не им.

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