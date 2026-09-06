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ИА Регнум

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Адвокат Баранов раскрыл, кто несет риски при бесконтактной доставке

Если при бесконтактной доставке заказ оставили у двери, а покупатель его не обнаружил, продавец не может автоматически считать товар переданным только на основании фотографии или отметки в приложении.

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