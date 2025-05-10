В Турции задержан объявленный в России в розыск террорист

Эрай Эркылыч Кредит/РИА Новости В Турции задержали мужчину, который был объявлен Россией в розыск по линии интерпола за международный терроризм, сообщил 10 мая министр внутренних дел республики Али Ерликая.
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