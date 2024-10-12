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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нас откучерили». Бринд’Амор про 3+1 Кучерова в матче против «Каролины»

Форвард «Лайтнинг» набрал 4 (3+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ (4:1) – гол и ассист при игре в большинстве и еще две шайбы в пустые ворота.

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