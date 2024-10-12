«Нас откучерили». Бринд’Амор про 3+1 Кучерова в матче против «Каролины»

Форвард «Лайтнинг» набрал 4 (3+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ (4:1) – гол и ассист при игре в большинстве и еще две шайбы в пустые ворота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Захарова об оскорблении игроков с паспортом РФ в Финляндии: «Подобные вещи без реакции не останутся. Финляндии надо принять шаги для купирования националистических проявлений»
- Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
- Баши о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь. Все хотят обыграть тебя – это нормально»
Свежие комментарии