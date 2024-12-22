Shot: Викторию Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ

Россияне потребовали проверить телеведущую Викторию Боню на финансирование Вооруженных сил Украины после ее поддержки украинского боксера Александра Усика в поединке против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии.
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