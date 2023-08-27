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«Гном, ты обезумел, остановись». Ди Мария – Месси об очередном голе за «Интер Майами»

«Гном, ты обезумел, остановись». Ди Мария – Месси об очередном голе за «Интер Майами»

Клуб с аргентинским форвардом в составе одержал гостевую победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).  Месси дебютировал в лиге в этом матче, до этого он играл за команду только в других турнирах.

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