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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведева о поездке на Kinoshita Cup: «Встретила тренеров и хореографов из Канады, Японии, Кореи. Они по нам соскучились, спорт объединяет людей»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что иностранные фигуристы и тренеры соскучились по российским спортсменам.

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