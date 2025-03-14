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Закон, порядок, государство

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В Алтайском крае полицейские вместе со студентами и общественниками провели акцию по закрашиванию противоправного контента

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю совместно с комитетом по делам молодежи администрации города Барнаула и волонтерами педагогического университета провели профилактическую акцию по борьбе с рекламой и пропагандой наркотиков в краевой столице.

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