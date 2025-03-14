В Алтайском крае полицейские вместе со студентами и общественниками провели акцию по закрашиванию противоправного контента

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю совместно с комитетом по делам молодежи администрации города Барнаула и волонтерами педагогического университета провели профилактическую акцию по борьбе с рекламой и пропагандой наркотиков в краевой столице.