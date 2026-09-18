«Никакого шоу-бизнеса»: дочь-подросток Киркорова поставила ему ультиматум

Филипп Киркоров много лет находится в центре российского шоу-бизнеса. При этом артист не желает, чтобы его наследники связали жизнь с этой скандальной индустрией.
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Физиономия этого "певца" всё время всплывает в МТ. Кому он так интересен?!