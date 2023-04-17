Слово и дело

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Мышонок рассекретил тайну Филиппа Киркорова в новом выпуске «Маски»

Мышонок рассекретил тайну Филиппа Киркорова в новом выпуске «Маски»

Первый полуфинал шоу «Маска» состоялся на НТВ. Появление нового участника в костюме Мышонка подарило судьям и зрителям не только яркие эмоции, но и раскрытие тайны.

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