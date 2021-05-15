США разместят в Японии два беспилотника для наблюдения за китайскими кораблями

Беспилотники будут располагаться в течение пяти месяцев на авиабазе США на севере острова Хонсю. Минобороны Японии планирует задействовать дроны для наблюдения за происходящим на море на фоне растущей активности соседних государств, отмечает Kyodo.
Беспилотники будут располагаться в течение пяти месяцев на авиабазе США на севере острова Хонсю. Минобороны Японии планирует задействовать дроны для наблюдения за происходящим на море на фоне растущей активности соседних государств, отмечает Kyodo.
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