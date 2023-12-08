Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Озёрном Осакаровского района

В селе Озёрном Осакаровского района заработал новый фельдшерско-акушерский пункт. Современный медицинский объект построен по спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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