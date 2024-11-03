3 ноября – день сражения под Вязьмой в 1812 году

Осень 1812 года стала роковой в судьбе французского императора Наполеона I. Генерал Алексей Петрович Ермолов писал: «В Вязьме в последний раз мы видели неприятельские войска, победами своими вселявшие ужас повсюду и в самих нас уважение».
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