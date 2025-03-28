Авикомитет определил вину пилота в катастрофе в Шереметьево в 2019 году

Окончательный отчет с оценкой действий экипажа пассажирского самолета SSJ 100–95Б авиакомпании «Аэрофлот», потерпевшего катастрофу в мае 2019 года, опубликовал Межгосударственный авиакомитет (МАК) 28 марта на сайте организации.
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