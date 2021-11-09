Гарвардская речь русского писателя-диссидента, антикоммуниста и борца с режимом Александра Солженицына, описывающая все болезни американского общества и государства, внезапно стала сбываться.
В США вспомнили слова Солженицына о крахе Америки
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Mikhail Yurievitch
Российское общество закрыло глаза на ложь этого антисоветчика и во многом русофоба, но закрыло благодаря тому, что под конец жизни он осознал сколь глубокие нравственные ошибки были им совершены в отношении собственного народа. и сколь велики были его заблуждения относительно ранее прославляемого им западного и американского общества, западной демократии и политической системы США и ЕС.
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