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Хлам вместо ПВО: как Украина теряет истребители из-за старых ракет

Хлам вместо ПВО: как Украина теряет истребители из-за старых ракет

За последние несколько лет Украина потеряла некоторое количество самолётов из-за древних ракет, задействованных для перехвата российских реактивных БПЛА-камикадзе.

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