Романтика в путешествии. Топ-10 мест для влюбленных в Россию

Популярный сайт путешествий tutu.ru опубликовал самые интересные места для туристов, фотохудожников, влюбленных пар и даже молодоженов, которые не могут определиться в выборе мест для свадебного путешествия.
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