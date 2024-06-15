Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США на НРД

Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил все процессы обслуживания активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) из-за попадания организации в санкционный список США, пишет РБК со ссылкой на письмо иностранного депозитария.
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