На Украине признали необходимость переговоров с Россией

В Киеве осознают, что наступит момент, когда придется говорить с РФ, заявил Дмитрий Кулеба Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал необходимость присутствия России за столом переговоров.
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