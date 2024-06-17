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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Украине признали необходимость переговоров с Россией

На Украине признали необходимость переговоров с Россией

В Киеве осознают, что наступит момент, когда придется говорить с РФ, заявил Дмитрий Кулеба Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал необходимость присутствия России за столом переговоров.

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Комментарии
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Александр Мазин
Второй саммит только после полной и безоговорочной капитуляции укры. Иначе всё равно соврут.
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