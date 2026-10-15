Русский теннисист Даниил Медведев обсудил свои перспективы на попадание в Итоговый турнир ATP. Он отметил, что всё зависит от его результатов на корте.
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