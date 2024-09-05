«Суджа» не испортила «Газпрому» экспорт в Европу Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в августе оказался одним из самых высоких в этом году.
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«Суджа» не испортила «Газпрому» экспорт в Европу Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в августе оказался одним из самых высоких в этом году.
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