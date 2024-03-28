Московские компании стали победителями конкурса отечественных брендов «Знай наших»

Почти 20 столичных компаний победили в конкурсе российских брендов «Знай наших». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
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