На Шольца усилилось давление из-за отказа поставлять Украине ракеты Taurus

Шольцу наверно известно, как мы под Сталинградом мочились на фашистами привезенные дальнобойные длинноствольные невиданно большого калибра.

Житель Империи

Ливерная колбаса понимает, что целью выбраны- прежде всего бундестаг а потом предприятие изготовитель…, мы как гуманисты предупредим, чтобы люди в течении часа покинули данные места и отошли на безопасное расстояние для удобного просмотра уничтожения символов германии! 😂