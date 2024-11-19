Политика как он...
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Политика как она есть

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На Шольца усилилось давление из-за отказа поставлять Украине ракеты Taurus

На Шольца усилилось давление из-за отказа поставлять Украине ракеты Taurus

Поскольку позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по отказу поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus не изменится, на политика усилилось давление с целью изменения его решения.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Шольцу наверно известно, как мы под Сталинградом мочились на фашистами привезенные дальнобойные длинноствольные невиданно большого калибра.
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16 час.
Житель Империи
Ливерная колбаса понимает, что целью выбраны- прежде всего бундестаг а потом предприятие изготовитель…, мы как гуманисты предупредим, чтобы люди в течении часа покинули данные места и отошли на безопасное расстояние для удобного просмотра уничтожения символов германии! 😂
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15 час.

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