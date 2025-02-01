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РБК СТИЛЬ

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Главный врач AestheticA: «Я говорю врачам: делайте как для себя»

Главный врач AestheticA: «Я говорю врачам: делайте как для себя»

Артавазд Манукян, основатель и главный врач клиники AestheticA, член Международного колледжа краниомандибулярной ортопедии и Евразийской ассоциации остеологии, регенерации и остеоинтеграции (ЕАОРО), почетный член Евразийской ассоциации эстетической стоматологии (ЕАЭС), рассказал о секретах долговечности виниров, приверженности подходу «сохраняем то, что создано природой, до последнего», связи состояния зубов и психотерапии и разнице ведения бизнеса в Дубае и Москве.

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