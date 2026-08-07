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Удары по портам остановили морские грузы НАТО для Украины

Удары по портам остановили морские грузы НАТО для Украины

Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ежедневные удары Вооружённых сил России по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева фактически остановили морскую доставку оружия и грузов двойного назначения на Украину.

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