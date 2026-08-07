Удары по портам остановили морские грузы НАТО для Украины

Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ежедневные удары Вооружённых сил России по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева фактически остановили морскую доставку оружия и грузов двойного назначения на Украину.
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