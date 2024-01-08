Компании S&P 500 потратят не менее $840 млрд на обратный выкуп акций в 2024 году

Акции начали 2024 год неважно. Но все может измениться на этой неделе, когда стартует сезон корпоративной отчетности и компании начнут объявлять о своих планах по выкупу акций, что, как надеются инвесторы, поможет рынку сохранить настрой на продолжение ралли.
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