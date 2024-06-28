Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Зачем пользоваться словечками из вражеских методичек?

 Намедни  случился     скандал  - - глава Следственного комитета  Александр Бастрыкин во время Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ),  рассказал,   что    Дума     слишком  медленно принимает  или  и  вовсе     отклоняет   законы,  связанные  с  урегулированием   ситуации  с   мигрантами,  и    назвал  Думу  "государственной  дурой".

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