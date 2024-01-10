В Татарстане полицейские изъяли партию подпольного спирта

Полицейские Татарстана изъяли партию фальсифицированной спиртосодержащей продукции. В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан поступала оперативная информация о группе, которая организовала незаконное производство и сбыт спиртосодержащей жидкости на территории Республики Татарстан.