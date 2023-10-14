Стартап GuardianSat получил грант на разработку технологии самозащиты спутников от космического мусора

12 октября стартап GuardianSat объявил, что получил грант от NSF (Независимое агентство при правительстве США, отвечающее за развитие науки и технологий) на развитие технологии, которая предназначена для защиты спутников от столкновений с космическими объектами.
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