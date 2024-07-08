Мужской портрет кисти Франса Халса продали £5,7 млн

2 июля на лондонской площадке Christie’s прошли торги, посвященные искусству старых мастеров. Одним из топ-лотов вечера стал Мужской портрет кисти Франса Халса, проданный по итогам торгов за £5,7 млн, сообщает ARTinvestment.
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