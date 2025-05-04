БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Миссия выполнена: Кабул взят

Миссия выполнена: Кабул взят

Дворец Дар-уль-Аман, справа от него — Генеральный штаб (виден фрагмент ограждения). Мальчишка — торговец, которые появились на улицах Кабула уже утром 28.

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