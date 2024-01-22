Носкова на отказе Свитолиной прошла в четвертьфинал Australian Open

Элина Свитолина вынуждена была отказаться от борьбы в матче с Линдой Носковой. В Мельбурне прошел матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором украинка Элина Свитолина встречалась с Линдой Носковой.
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