Любопытно, однако

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В городе Великие Луки готовятся к открытию памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину!

В городе Великие Луки готовятся к открытию памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину!

что-то было Во имя исторической справедливости! Ради правды! Вопреки идеологическим установкам власти! Актриса Мария Шукшина в своём ТГ-канале опубликовала пост в связи с открывающимся 15 августа в городе Великие Луки памятником Иосифу Сталину! Великие Луки.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Молодцы, жители Великих Лук!
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17 час.
пв
петров виктор
Судя по Вашему комментарию, у Вас путаница в голове...  Вы о какой стране говорите, когда возмущаетесь, что бандеровцы сносят  памятники и при этом пишите:  &quot;... а у нас в стране... произошло тоже самое...&quot;?...  Опять же, &quot;у нас в стране&quot;, пишите Вы, отреклись от Ленина и оклеветали Сталина?...  Ни РИ, ни современная Россия - наследница РИ, к этому не причастны!... Значит:  всё это было в СССР?!...  Это же, в СССР большевики повели себя, как манкурты не помнящие родства и официально отреклись от всего, что было  связано с Россией:  изменили название государства и государственную атрибутику, отменили все российские праздники, в том числе и профессиональные, надругались и разрушили  памятники выдающимся деятелям, которые олицетворяли славу России, отменили религию и стали повсеместно взрывать многовековые религиозные храмы, и без зазрения совести, меняли  топонимы, называя в честь своих революционных вождей древние российские города...   Теперь о тех, кто &quot;отрёкся от Ленина&quot; и &quot;оклеветал Сталина&quot;...  Отрёкся от революционного вождя т. Ленина, прежде всего, &quot;великий вождь&quot; т.Сталин, который  после смерти Ленина превратил его образ в идола, и как язычник, упаковал его мумию в зиккурате на всеобщее обозрение...  В след за Лениным, т. Сталин отправил в могилу и верных ленинцев, похоронив вместе с ними и ленинские идеи, оставив на потребу народа, лишь цитатник с ленинскими пропагандистскими лозунгами...  И последнее:  о тех, кто оклеветал т. Сталина...  Чтобы не быть предвзятым, приведу Вам отрывок  из 4-ой главы &quot;Поэмы о Сталине&quot; советского поэта -песенника:  где сказано, как  это было и кто это сделал!...  &quot; А случилось дело так: / Как-то ночью странною / Заявился к нам в барак / Кум со всей охраною.   Я подумал, что конец, / Распрощался матерно... / Малосольный огурец / Кум жевал внимательно.   Скажет слово и поест, / Морда вся в апатии. / &quot; Был, - сказал он, - говны, съезд / славной нашей партии.   Про Китай и про Лаос / Говорились прения, / Но особо встал вопрос / Про Отца и Гения.&quot;   Кум докушал огурец / И закончил с мукою: /  &quot;Оказался наш Отец / Не отцом, а сукою...&quot; (с) А.Галич. 1966-1969г. ...  Чаще заново перечитывайте советскую классику:  очень полезно для переосмысления советского исторического прошлого!...  Всего доброго!...
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13 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Вернуть не только Сталина!
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11 час.

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