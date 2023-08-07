В городе Великие Луки готовятся к открытию памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину!

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петров виктор

Судя по Вашему комментарию, у Вас путаница в голове... Вы о какой стране говорите, когда возмущаетесь, что бандеровцы сносят памятники и при этом пишите: "... а у нас в стране... произошло тоже самое..."?... Опять же, "у нас в стране", пишите Вы, отреклись от Ленина и оклеветали Сталина?... Ни РИ, ни современная Россия - наследница РИ, к этому не причастны!... Значит: всё это было в СССР?!... Это же, в СССР большевики повели себя, как манкурты не помнящие родства и официально отреклись от всего, что было связано с Россией: изменили название государства и государственную атрибутику, отменили все российские праздники, в том числе и профессиональные, надругались и разрушили памятники выдающимся деятелям, которые олицетворяли славу России, отменили религию и стали повсеместно взрывать многовековые религиозные храмы, и без зазрения совести, меняли топонимы, называя в честь своих революционных вождей древние российские города... Теперь о тех, кто "отрёкся от Ленина" и "оклеветал Сталина"... Отрёкся от революционного вождя т. Ленина, прежде всего, "великий вождь" т.Сталин, который после смерти Ленина превратил его образ в идола, и как язычник, упаковал его мумию в зиккурате на всеобщее обозрение... В след за Лениным, т. Сталин отправил в могилу и верных ленинцев, похоронив вместе с ними и ленинские идеи, оставив на потребу народа, лишь цитатник с ленинскими пропагандистскими лозунгами... И последнее: о тех, кто оклеветал т. Сталина... Чтобы не быть предвзятым, приведу Вам отрывок из 4-ой главы "Поэмы о Сталине" советского поэта -песенника: где сказано, как это было и кто это сделал!... " А случилось дело так: / Как-то ночью странною / Заявился к нам в барак / Кум со всей охраною. Я подумал, что конец, / Распрощался матерно... / Малосольный огурец / Кум жевал внимательно. Скажет слово и поест, / Морда вся в апатии. / " Был, - сказал он, - говны, съезд / славной нашей партии. Про Китай и про Лаос / Говорились прения, / Но особо встал вопрос / Про Отца и Гения." Кум докушал огурец / И закончил с мукою: / "Оказался наш Отец / Не отцом, а сукою..." (с) А.Галич. 1966-1969г. ... Чаще заново перечитывайте советскую классику: очень полезно для переосмысления советского исторического прошлого!... Всего доброго!...