Город становится чище.так подсчитали в мэрии. В результате "Санитарных пятниц" 12 апреля и 19 апреля на территории г.
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Город становится чище.так подсчитали в мэрии. В результате "Санитарных пятниц" 12 апреля и 19 апреля на территории г.