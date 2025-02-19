Трамп заявил о способности РФ полностью уничтожить украинские города

Россия имеет возможности и ресурсы для «очень быстрого» полного уничтожения городов Украины. Об этом 18 февраля президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго, штат Флорида.
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