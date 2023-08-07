Dooralei

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Лидер группы «Ногу свело» Покровский признался, что моет унитазы в США

Лидер группы «Ногу свело» Покровский признался, что моет унитазы в США

Артист вместе с семьей сейчас живет в Америке, а на заработанные в России деньги ему удалось купить таун-хаус в Нью-Йорке.

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Комментарии
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И
Игорь
Придурок! Чего не хватало дома?!!! Пусть теперь там прогибается!
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2 час.
Р
Роман
Дак и похоронят потом неизвестно где, а так бы на ваганьковском или нодевичьем кладбище,
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1 час.
А
Алексей
Как в анекдоте - Нет уж, умерла  так умерла
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10 сек.

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