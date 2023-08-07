Лидер группы «Ногу свело» Покровский признался, что моет унитазы в США

DooraleiШоу-бизнесПодписатьсяЛидер группы «Ногу свело» Покровский признался, что моет унитазы в СШААртист вместе с семьей сейчас живет в Америке, а на заработанные в России деньги ему удалось купить таун-хаус в Нью-Йорке.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииИИгорьПридурок! Чего не хватало дома?!!! Пусть теперь там прогибается!Ответить2 час.РРоманДак и похоронят потом неизвестно где, а так бы на ваганьковском или нодевичьем кладбище,Ответить1 час.ААлексейКак в анекдоте - Нет уж, умерла так умерлаОтветить10 сек.
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